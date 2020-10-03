Найдено новое опасное последствие коронавируса

Ранее это тяжелое осложнение отмечали у детей и подростков.

Американские ученые нашли у взрослых воспалительный синдром, который раньше находили у детей и связывали с COVID-19. Об этом сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

У взрослых, которые переболели коронавирусом, может проявляться воспалительный синдром MIS-A. Ранее это тяжелое осложнение отмечали у детей и подростков. Речь идет об аритмии и болях в животе.

Специалисты проанализировали 16 случаев заболеваний у пациентов 21-50 лет в США и Великобритании. У всех зафиксировали аритмию. У 12 человек была повышена температура, у восьми были респираторные симптомы. В итоге десять пациентов попали в реанимацию, двое умерли.

Ученые не смогли понять, было ли возникновение MIS-A последствием коронавируса или симптомом заражения.

У пациентов, сообщивших о типичных симптомах COVID-19 до появления MIS-A, синдром возникал в среднем через две-пять недель.