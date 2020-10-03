Минздрав назвал правила ношения масок

По словам специалиста, любая маска лучше, чем ее отсутствие.

Член общественного совета при Минздраве Эрик Бровко в эфире радио Sputnik рассказал о правилах ношения медицинских масок.

По словам специалиста, любая маска лучше, чем ее отсутствие. Главное — не носить постоянно одну и ту же маску и правильно ее использовать.

«Сторона, которая стерильная, прикладывается к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу. Обычно это достаточно понятно, исходя из общего вида маски», — рассказал Бровко.

Эксперт уточнил, что маски нужно регулярно менять. Между ношениями ее лучше либо убрать в отдельный карман, либо иметь для нее специальный небольшой пакет.