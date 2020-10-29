За неделю в Рязани значительно подорожали огурцы
Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
За неделю, с 20 по 26 октября, в Рязани значительно подорожали огурцы — на 9,6%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
На 8,3% возросла цена на сахар, на 6,5% — на маргарин.
Подешевели за это время:
- морковь — на 3,9%;
- капуста — на 3,8%;
- лук репчатый — на 2,9%;
- смеси молочные для детского питания — на 2,4%;
- творог жирный — на 2%;
- говядина (кроме бескостного мяса) — на 1,7%;
- помидоры — на 1,4%.
Незначительно подорожали на масло подсолнечное, яйца куриные, яблоки, картофель, мука пшеничная.