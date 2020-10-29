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За неделю в Рязани значительно подорожали огурцы
Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

За неделю, с 20 по 26 октября, в Рязани значительно подорожали огурцы — на 9,6%. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

На 8,3% возросла цена на сахар, на 6,5% — на маргарин.

Подешевели за это время:

  • морковь — на 3,9%;
  • капуста — на 3,8%;
  • лук репчатый — на 2,9%;
  • смеси молочные для детского питания — на 2,4%;
  • творог жирный — на 2%;
  • говядина (кроме бескостного мяса) — на 1,7%;
  • помидоры — на 1,4%.

Незначительно подорожали на масло подсолнечное, яйца куриные, яблоки, картофель, мука пшеничная.