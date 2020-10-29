Видео: в Рязанской области десантировались курсанты ВДВ

Они были в полной экипировке с оружием и снаряжением.

Курсанты выпускного курса рязанского училища ВДВ после погрузки на аэродроме в Краснодарском крае совершили перелет на расстояние около 1,5 тысячи километров и десантировались на площадку приземления «Житово».

Как рассказали в пресс-центре РВВДКУ, они были в полной экипировке с оружием и снаряжением, прыгали с высоты 600-800 метров при скорости около 320-360 километров в час.

«В ходе месячного горно-полевого выхода будущие командиры подразделений ВДВ оттачивали свои навыки по огневой подготовке, получили практику в управлении подчиненными, а также отработали действия в условиях, максимально приближенных к боевым», — говорится в сообщении.