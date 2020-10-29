В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
С диагнозом COVID-19 зарегистрировали 10 519 человек.
В четверг, 29 октяюря, в Рязанской области обновили географию распространения коронавируса. С диагнозом COVID-19 зарегистрировали 10519 человек в
- Рязани — 5445,
- Рязанском районе — 462,
- Скопине — 321,
- Ряжске — 277,
- Касимове — 263,
- Рыбном — 247,
- Сасове — 225,
- Шиловском районе — 181,
- Скопинском — 179,
- Клепиковском районе — 178,
- Новомичуринске — 175,
- Рыбновском районе — 173,
- Касимовском районе — 161,
- Спасском — 158,
- Михайловском районе — 153,
- Шилове — 131,
- Михайлове — 123,
- Александро-Невском — 95,
- Сараевском районе — 91,
- Александро-Невском районе — 80,
- Старожиловском — 76,
- Сапожке — 73,
- Кораблине — 72,
- Шацком районе — 71,
- Старожилове — 68.
- Сасовском районе — 66,
- Сараях — 65,
- Спасске-Рязанском и Шацке — по 62,
- Захаровском районе — 59,
- Спас-Клепиках — 59,
- Пронском районе — 56,
- Чучкове — 52,
- Чучковском районе — 51,
- Пронске — 49,
- Ряжском районе — 45,
- Милославском — 44,
- Ухолове — 43,
- Захарове и Милославском — по 41,
- Путятине — 37,
- Путятинском районе — 36,
- Кораблинском районе — 35,
- Ермишинском — 26,
- Кадоме — 26,
- Ермиши — 25,
- Сапожковском районе — 20,
- Ухоловском районе — 16,
- Кадомском — 9,
- Пителинском — 9,
- Пителине — 7.