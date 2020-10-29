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В Рязанской области обновили географию распространения COVID-19
С диагнозом COVID-19 зарегистрировали 10 519 человек.

В четверг, 29 октяюря, в Рязанской области обновили географию распространения коронавируса. С диагнозом COVID-19 зарегистрировали 10519 человек в

  • Рязани — 5445,
  • Рязанском районе — 462,
  • Скопине — 321,
  • Ряжске — 277,
  • Касимове — 263,
  • Рыбном — 247,
  • Сасове — 225,
  • Шиловском районе — 181,
  • Скопинском — 179,
  • Клепиковском районе — 178,
  • Новомичуринске — 175,
  • Рыбновском районе — 173,
  • Касимовском районе — 161,
  • Спасском — 158,
  • Михайловском районе — 153,
  • Шилове — 131,
  • Михайлове — 123,
  • Александро-Невском — 95,
  • Сараевском районе — 91,
  • Александро-Невском районе — 80,
  • Старожиловском — 76,
  • Сапожке — 73,
  • Кораблине — 72,
  • Шацком районе — 71,
  • Старожилове — 68.
  • Сасовском районе — 66,
  • Сараях — 65,
  • Спасске-Рязанском и Шацке — по 62,
  • Захаровском районе — 59,
  • Спас-Клепиках — 59,
  • Пронском районе — 56,
  • Чучкове — 52,
  • Чучковском районе — 51,
  • Пронске — 49,
  • Ряжском районе — 45,
  • Милославском — 44,
  • Ухолове — 43,
  • Захарове и Милославском — по 41,
  • Путятине — 37,
  • Путятинском районе — 36,
  • Кораблинском районе — 35,
  • Ермишинском — 26,
  • Кадоме — 26,
  • Ермиши — 25,
  • Сапожковском районе — 20,
  • Ухоловском районе — 16,
  • Кадомском — 9,
  • Пителинском — 9,
  • Пителине — 7.