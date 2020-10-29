В Рязанском агроуниверситете подвели итоги трудового семестра специализированных отрядов

Ректор Николай Бышов поблагодарил студентов за работу.

В среду, 28 октября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева подвели итоги третьего трудового семестра студенческих специализированных отрядов.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, университет совместно с правительством Рязанской области и ведомственными министерствами на помощь труженикам села направил механизированные, животноводческие, ветеринарные, агроэкологические, технологические, автодорожные, экономические отряды, информационно-консультационные бригады», — сообщили в вузе.

Бойцы сводного механизированного отряда намолотили 9 654 тонн зерна, заготовили и перевезли 21 408 тонн кормов, под посев озимых зерновых культур обработали 10 112 га пашни, отремонтировали 108 единиц сельскохозяйственной техники.

Бойцы животноводческих и ветеринарных отрядов работали ветфельдшерами, операторами машинного доения, помощниками ветврачей, бригадиров молочно-товарных ферм и зоотехников, лаборантами по определению качества молока, проводили клинический осмотр сельскохозяйственных животных и лечебные мероприятии, вели племенной и зоотехнический учет. Всего обслужили более 40 тысяч голов скота, надоили 560 тонн молока.

Благоустройством заповедных территорий, ландшафтным дизайном занимались агроэкологические отряды. Будущие специалисты лесной отрасли из отряда «Лесовод» занимались лесовосстановлением ценных лесных культур, лесопатологическим мониторингом и проведением профилактических работ по охране лесов от пожаров.

Оказание практической помощи молокоперерабатывающим предприятиям, мясокомбинатам и хлебозаводам региона входило в задачу бойцов технологических отрядов.

Специализированный отряд «Экономист» принимал активное участие в экономической деятельности предприятий АПК Рязанской области.

«Очень приятно, что бойцы наших специализированных отрядов на высоком уровне выдержали этот сложнейший в профессиональной подготовке этап. Мы видим вашу готовность пополнить кадровый состав предприятий АПК. Спасибо, бойцы, не подвели!» — сказал ректор Николай Бышов.

Замминистра сельского хозяйства Виталий Костиков отметил, что студенты принесли большую пользу региону. Лучшим бойцам университета и аграрных техникумов он вручил знаки губернатора Рязанской области «За усердие», а победителям соревнований среди студенческих сельскохозотрядов Почетные грамоты министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

Региональный минобр выразил благодарность сводному студенческому механизированному отряду «Авангард» за вклад в развитие движения студотрядов области и добросовестный труд. Почетную грамоту минтранса получили бойцы студенческого автодорожного отряда.

Начальник ГУ ветеринарии региона Людмила Гаврикова отметила работу волонтерского отряда «Преданность», она вручила Почетную грамоту и выразила Благодарность управления ректору.