В Песочне ограбили женщину

Подозреваемого нашли и задержали.

В Песочне ограбили женщину. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

59-летняя горожанка шла вечером по улице Новоселов, когда один из проходивших мимо мужчин вырвал у нее из рук сумку и скрылся. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Его ориентировку отправили сотрудникам патрульно-постовой службы полиции и ГИБДД.

Вечером патрулировавшие улицы полицейские заметили мужчину и задержали его. Причастным к грабежу оказался 24-летний рязанец. Ранее его судили за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Похищенное изъяли. На рязанца завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.