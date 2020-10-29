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В Минздраве спрогнозировали завершение второй волны коронавируса
Эксперт отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с коронавирусом.

Главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов рассказал, когда может завершиться вторая волна коронавируса. Об этом передает РИА Новости.

По словам эксперта, второй подъем более масштабный и длительный, чем первый. При этом рост числа заболевших COVID-19 может остановиться через три недели.

Чуланов отметил, что человечество впервые вошло в эпидемический сезон ОРВИ с коронавирусом, поэтому не известно, как поведет себя инфекция.

«У COVID-19 для сегодняшнего периода значительно более высокий эпидемический потенциал. Это видно, по крайней мере, по индексу распространения, который высок», — пояснил профессор, добавив, что у коронавируса есть схожие черты в распространении с испанкой.