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В консервах скопинского мясокомбината нашли антибиотики
По факту нарушения завели дело.

В консервах скопинского мясокомбината, который находится в селе Успенское, нашли антибиотики. Об этом сообщил сайт регионального Россельхознадзора.

В апреле специалисты исследовали консервы из мяса птицы в собственном соку, продававшиеся в Белгороде. Экспертиза показала наличие лекарственного средства для ветеринарного применения энрофлоксацин.

Повторные проверки в разных торговых точках еще дважды показали антибиотики. По факту нарушения завели дело по части 2 статьи 14.43 КоАП, юрлицо оштрафовали на 150 тысяч рублей.