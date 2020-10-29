В консервах скопинского мясокомбината нашли антибиотики
По факту нарушения завели дело.
В консервах скопинского мясокомбината, который находится в селе Успенское, нашли антибиотики. Об этом сообщил
В апреле специалисты исследовали консервы из мяса птицы в собственном соку, продававшиеся в Белгороде. Экспертиза показала наличие лекарственного средства для ветеринарного применения энрофлоксацин.
Повторные проверки в разных торговых точках еще дважды показали антибиотики. По факту нарушения завели дело по части 2 статьи 14.43 КоАП, юрлицо оштрафовали на 150 тысяч рублей.