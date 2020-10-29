Стало известно, как вернуть деньги из банкомата-обманщика

По статистике деньги удается вернуть в 98% случаев.

Стало известно, как вернуть деньги из банкомата-обманщика. Об этом рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, передает агентство « Прайм ».

Если банкомат недодал запрошенную сумму, необходимо зафиксировать его номер, а также запомнить точное время, когда была совершена операция, пояснила специалист.

По ее словам, нужно обратиться банк, который выпустил карту, даже если вы пользовались другим банкоматом. При этом следует максимально подробно описать возникшую проблему, передать записанную информацию и отправить оператору банка фотографию с номером банкомата. Когда заявку зафиксируют, должно прийти уведомление по смс.

«Ситуация разрешится максимально быстро, если вы снимали деньги в банкомате банка, который выпустил карту. В этом случае есть шанс на разрешение ситуации в течение 3-7 дней. Если же банкомат был сторонний, то, как правило, срок увеличится до 30 дней», — отметила Пшеничникова.

По статистике деньги удается вернуть в 98% случаев, заключила эксперт.