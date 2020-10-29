Сорокина рассказала о благоустройстве праздничной площадки в Мервине

Принять работы должны после 3 ноября.

В четверг, 29 октября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала в Мервине и осмотрела площадку для проведения мероприятий на улице Совесткой, где сейчас идет благоустройство. Об этом она написала в Facebook .

Как рассказала глава администрации, на объекте выполнили планировку территории, установили бордюры, производят отсыпку дорожек щебнем. Также подрядчик приступает к асфальтированию участка.

Принять работы должны после 3 ноября. Подрядчик заверил, что все будет выполнено в срок.

«Территория поселка Мервино начала преображаться благодаря неравнодушию местных жителей и поддержке правительства области. В текущем году в рамках реализации нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ осуществляется ремонт дороги по улице Мервинской», — написала Сорокина.

По ее словам, на этом участке заасфальтирована проезжая часть, ведется ремонт существующего тротуара по одной стороне и устройство нового по другой, при этом все действующие заезды к домам будут сохранены.

Также здесь установят светофор и оборудуют искусственные неровности. Кроме того, для удобства жителей планируется обустроить экопарковки у церкви и у библиотеки.