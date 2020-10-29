Синоптики рассказали, когда россияне увидят «голубую» Луну

«Голубое» полнолуние также называют «охотничьей Луной».

В Примгидромете рассказали , что россияне увидят «голубую» Луну 31 октября. Это второе полнолуние из двух, которые пришлись на один месяц: первое было 1 октября.

Синоптики пояснили, что «голубой» Луна будет не из-за цвета.

«Такое имя небесное явление получило благодаря английской поговорке «Once in a Blue Moon» — «однажды при голубой Луне», то есть крайне редко или никогда. На русский язык выражение можно перевести поговоркой «после дождичка в четверг», — поясняется в сообщении.

«Голубое» полнолуние также называют «охотничьей Луной»: раньше ее свет использовлаи для охоты и подготовки к зиме.

«Голубую» Луну можно наблюдать раз в два-три года. В следующий раз второе октябрьское полнолуние выпадет на 2039 год.

Отмечается, что впервые с 1944 года «голубая Луна» выпадает на Хэллоуин.