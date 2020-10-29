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Сахалинца осудят за многолетнее сексуальное насилие над маленькой дочерью
Кроме того, он снимал порно с девочкой.

Жителя Невельского района Сахалина осудят за то, что он в течение нескольких лет совершат сексуальное насилие над своей маленькой дочерью. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, мужчина в период с ноября 2016 года по декабрь 2019 года, использовал беспомощность девочки 2006 года рождения и совершал в отношении нее «иные действия сексуального характера», установлено более 160 эпизодов.

С ноября 2017 года по июль 2018 года он снимал порнографические видео с дочерью и публиковал их в интернете.

Кроме того, в начале декабря 2018 года обвиняемый познакомился в соцсети с 12-летней девочкой и вступил с ней в переписку на тему сексуальных отношений.

В отношении 31-летнего мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132, части 3 статьи 135, пункту «в» части 2 статьи 242.2, пунктам «а», «г» части 2 статьи 242.1 УК. Материалы переданы в суд.