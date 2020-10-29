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С начала года в Рязанской области устранили 85 неисправностей газового оборудования
Рязанцев призвали не пренебрегать техническим обслуживанием газового оборудования.

С начала года специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» выявили и устранили 85 неисправностей в работе газового оборудования в ходе технического обслуживания ВДГО/ВКГО. Основными причинами неполадок были: утечка газа, пользование неисправными, разукомплектованными, не подлежащими ремонту газовыми приборами, а также вмешательство в работу и самовольное переустройство газового оборудования, несанкционированное подключение газового оборудования, самовольная газификация.

«Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится непрерывно. В непростой эпидемиологической ситуации техобслуживание осуществляется с соблюдением всех санитарных мер и правил. Предварительно специалисты компании созваниваются с абонентом, выясняют, в какое время он может принять слесаря ВДГО, при необходимости корректируются сроки проверки», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в компании разработаны инструкции по соблюдению мер инфекционной безопасности выездных бригад. Работники проходят ежедневный термометрический контроль и оснащены всеми средствами индивидуальной защиты, проводится ежедневная санитарная обработка служебного транспорта.

«К сожалению, в практике нашей работы бывают случаи отказа специалистам в допуске для проведения техобслуживания. Мы призываем жителей региона не пренебрегать ТО ВДГО. Техническое обслуживание газового оборудования — это важная мера, позволяющая вовремя узнать о неисправности газовых приборов, о которой потребитель даже не подозревает, и избежать чрезвычайных происшествий», — подчеркнул гендиректор АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Леонид Кретов.