Рязанский радиоуниверситет проведет день открытых дверей в онлайн-формате

Трансляцию запустят через официальную группу университета «ВКонтакте».

В воскресенье, 15 ноября, в Рязанском радиотехническом университете имени Уткина состоится традиционное мероприятие для абитуриентов — День открытых дверей. Его проведут в онлайн-формате.

Трансляцию запустят через официальную группу университета «ВКонтакте», начало в 12:00 по московскому времени.

Общение с абитуриентами и их родителями будет построено в студийном режиме, запланированы выступления ректора и ответственного секретаря приемной комиссии, деканы факультетов проведут онлайн-экскурсию по лабораториям университета и научно-образовательным центрам «Космические технологии» и «Робототехника и встраиваемые интеллектуальные системы», расскажут о направлениях подготовки и специальностях.

В 2021 году набор в РГРТУ по очной форме обучения составит 880 бюджетных мест, это на 124 больше, чем в 2020-м. Вступительными экзаменами на большинство направлений подготовки станут физика, профильная математика и русский язык.