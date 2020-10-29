Рязанским автоинспекторам передали 22 новых «Шкоды»
Машины предназначены для дорожно-патрульной службы.
Рязанским автоинспекторам передали 22 новых Skoda Octavia. Об этом
Машины предназначены для дорожно-патрульной службы. Отмечается, что все автомобили имеют «повышенные динамические характеристики и снабжены устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов». Они также оснащены радиостанциями и видеорегистраторами.
Экипажи ДПС на новых автомобилях будут работать в Рязани и области, в том числе на дорогах федерального значения.