Рязанские врачи получили продуктовую помощь от «Пятерочки»

Акцию намерены продолжить.

Более 6,6 тысяч работников медучреждений Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга, которые лечат больных коронавирусом, получили бесплатные продукты от торговой сети «Пятерочка». Волонтеры Фонда продовольствия «Русь» доставили врачам более 5,5 тонн чая, кофе, воды, колбасных изделий, молочной продукции и сладостей.

Акцию по доставке продуктов в больницы возобновили из-за повышения уровня заболеваемости в осенне-зимний период. «Сейчас, в момент роста заболеваемости, медработникам особенно нужна поддержка. Мы позаботились о том, чтобы они могли перекусить и немного пополнить свои силы в течение рабочего дня», — отметили представители «Пятерочки».

Поддержку уже получили сотрудники Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Рязани. Акцию намерены продолжить.