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Рязанец получил шесть лет строгого режима за попытку продать наркотики
Ранее мужчин не был судим, он признал вину и раскаялся.

Рязанца приговорили к шести годам заключения в колонии строгого режима за попытку продать партию наркотиков. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что мужчина делал «закладки» и реализовывал товар в интернете. Продать запрещенные вещества он не успел, его задержала полиция.

В отношении рязанца возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК. Ранее мужчин не был судим, он признал вину и раскаялся.

«Но даже с учетом указанных обстоятельств, предстоящие годы жизни осужденный проведет в местах лишения свободы», — говорится в сообщении.