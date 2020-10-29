Рязанец получил шесть лет строгого режима за попытку продать наркотики

Ранее мужчин не был судим, он признал вину и раскаялся.

Рязанца приговорили к шести годам заключения в колонии строгого режима за попытку продать партию наркотиков. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что мужчина делал «закладки» и реализовывал товар в интернете. Продать запрещенные вещества он не успел, его задержала полиция.

В отношении рязанца возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК. Ранее мужчин не был судим, он признал вину и раскаялся.

«Но даже с учетом указанных обстоятельств, предстоящие годы жизни осужденный проведет в местах лишения свободы», — говорится в сообщении.