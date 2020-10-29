Рязанцев попросили опознать труп убитого мужчины

Его обнаружили 13 октября.

Рязанцев попросили опознать мужчину. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили 13 октября на окраине Шилова, сообщили в региональном СУ СКР.

Приметы: возраст примерно 35-60 лет, среднего телосложения, рост около 188 см, волосы русые, коротко стриженные, вероятно, с залысинами, уши средней оттопыренности, мочки обособлены, нос прямой, губы средней полноты.

Схема зубного аппарата: на верхней челюсти справа 7 и 8 зуб отсутствуют, на 6 зубе коронка (металлокерамика), на 4 зубе пломба, на верхней челюсти слева на 8 зубе пломба, 5 и 6 зуб отсутствуют, на 4 и 7 коронки (металлокерамика), соединенные «мостом» с опорным зубом 6 соответственно, на нижней челюсти слева на 5 зубе пломба, на 6 зубе коронка (металлокерамика), 8 зуб отсутствует.

Был одет: удлиненная женская кофта с капюшоном фирмы «RESERVЕD» крупной вязки красно-черно-зеленого цвета, мужские спортивные брюки темного цвета.