Рязань попала в список самых загрязненных городов

Такие результаты показало исследование сервиса Superjob.

Рязань попала в список самых загрязненных городов. Такие результаты показало исследование сервиса Superjob.

В качестве респондентов выступили по 1,5 тысячи жителей Москвы и Санкт-Петербурга, по тысяче из городов-миллионников и по 700 из городов-полумиллионников. Они оценивали экологическую обстановку в своих городах в целом и по таким составляющим, как качество воздуха, воды, продуктов питания и чистоты.

В результате самыми загрязненными городами, по мнению их жителей, оказались Тольятти и Рязань. Лучшая экология в Тюмени и Казани.

Самая свежая вода в Иркутске и Красноярске, чистый воздух в Тюмени и Краснодаре, качественные продукты в Набережных Челнах и Махачкале, лучшая утилизация отходов в Тюмени и Набережных Челнах.