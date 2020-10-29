«Росгосстрах» стал состраховщиком рисков запуска и летных испытаний спутника «Глонасс-К»

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с этим космическим аппаратом состоялся 25 октября.

Компании «Росгосстрах», СОГАЗ и «Мегарусс-Д» совместно застраховали запуск и выведение на целевую орбиту российского навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с этим космическим аппаратом состоялся 25 октября с космодрома Плесецк, а 26 октября спутник «Глонасс-К» приняли на управление.

Суммарная ответственность состраховщиков по риску запуска и выведения на орбиту составила более 4 млрд рублей. Дополнительно «Росгосстрах» и СОГАЗ обеспечили страхование летных испытаний спутника «Глонасс-К» в течение первых трех месяцев его работы.

«Мы рады, что участвуем в страховании рисков важнейшей для нашей страны космической миссии, направленной на усиление российской орбитальной группировки, и гордимся очередным успехом отечественной космической отрасли», — заявил генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Геннадий Гальперин.