Работодатели Рязанской области задолжали сотрудникам более 20 миллионов

Речь идет об организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

По состоянию на 1 октября 2020 года работодатели Рязанской области задолжали своим сотрудникам 20,9 млн рублей, из них 17,1 млн — это невыплаченная зарплата работникам, уволенным в 2019 году и ранее.

Речь идет об организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Данные предоставил Рязаньстат.

За сентябрь просроченная задолженность по зарплате уменьшилась на 41,1% или на 14,5 млн рублей. Своевременно не получили зарплату 87 человек, что в расчете на одного работника составило 240,2 тысячи рублей.