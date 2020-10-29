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Николай Любимов занял 63 место в национальном рейтинге губернаторов
Он поднялся на четыре позиции с июля-августа.

Николай Любимов оказался в седьмом десятке национального рейтинга губернаторов. Список за сентябрь-октябрь опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Рязанский губернатор занял 63 место из 85. Он поднялся на четыре позиции с июля-августа.

«Национальный рейтинг» формируется на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.