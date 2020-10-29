Названо место и время прощания с рязанским КВНщиком Васильевым

24-летний Никита Васильев умер в ночь на 28 октября.

Прощание с рязанским КВНщиком Никитой Васильевым устроят в пятницу, 30 октября, в 10:30 на Театральной площади. Оттуда процессия отправится на Богородское кладбище. Об этом сообщила команда «Сборная подъезда», за которую выступал 24-летний рязанец.

«Для тех, кто хочет сразу приехать на кладбище, ориентируйтесь на 11 часов», — написали друзья молодого человека.

Команда будет заказывать автобус и просит тех, кто хочет поехать на кладбище, но не имеет личного транспорта, сообщить о себе.

Напомним, Никита Васильев умер в ночь на 28 октября.

Позже стала известна причина смерти рязанского КВНщика.