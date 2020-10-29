Названа причина смерти рязанского КВНщика

24-летний рязанец известен своей игрой в КВН, выступлениями в стендап-шоу.

Причиной смерти рязанского КВНщика Никиты Васильева стало хроническое заболевание. Об этом РЗН. инфо рассказала его мать. 24-летний рязанец болел сахарным диабетом.

Напомним, Никита Васильев скончался 28 октября. Он известен своей игрой в КВН, выступлениями в стендап-шоу, участием в «Открытом микрофоне» на ТНТ.

Прощание с комиком пройдет в пятницу, 30 октября, на Богородском кладбище.