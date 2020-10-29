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Назван возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19
У трети заболевших детей коронавирус протекает бессимптомно.

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал возраст, в котором дети тяжелее всего болеют COVID-19. По его словам, к этой группе относятся пациенты до года, передает РИА Новости.

Горелов пояснил, что у детей старше трехлетнего возраста в основном регистрируются легкие и среднетяжелые формы болезни. Он уточнил, что у трети заболевших детей коронавирус протекает бессимптомно.