На бесплатные лекарства для больных СOVID-19 выделят пять миллиардов

Деньги пойдут на препараты для тех, кто лечится дома.

На бесплатные лекарства для больных СOVID-19 дополнительно выделят пять миллиардов рублей. Об этом в четверг, 29 октября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Деньги пойдут на препараты для тех, кто лечится дома под наблюдением врачей. По словам Мишустина, перечень лекарств уже определен, их запасы сейчас есть.

Глава кабмина попросил министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра финансов Антона Силуанова за день довести эти средства до регионов, «чтобы руководители субъектов Российской Федерации максимально быстро организовали закупки необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и обеспечили транспортное обслуживание пациентов с коронавирусом и медицинского персонала».