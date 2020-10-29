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Минспорт создал виртуальные открытки с обещаниями тренерам
Кроме того, каждый желающий может дать #обещаниетренеру в TikTok и выложить видео.

В пятницу, 30 октября, в России будут отмечать День тренера. Любители спорта смогут поздравить своих наставников, присоединившись к акции #обещаниетренеру.

Минспорт России разработал специальные открытки с обещаниями, которыми можно поделиться в соцсетях и отметить своего тренера. Найти и скачать их можно на сайте norma.sport.

Кроме того, каждый желающий может дать #обещаниетренеру в TikTok и выложить видео, где он успешно делает то, что никогда не получалось.

«Наша страна славится очень сильной тренерской школой во многих видах спорта. Одна из важнейших задач Минспорта России — поддержка тренерских кадров, повышение их статуса, квалификации и уровня социальных гарантий. От личности тренера, его профессионализма, терпения и мотивации зависит не только спортивные результаты детей, но и формирование их жизненных ценностей и ориентиров», — отметил министр спорта России Олег Матыцин.

По словам гендиректора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, акция #обещаниетренеру должна стать одной из самых мотивационных и честных.

«Мы хотим, чтобы и спортсмены, и люди, занимающиеся с тренерами, пересилили себя и сделали то, что не могли, но давно обещали. Ведь тренер — это и психологическая подготовка. Докажите, что вы настроены на победу, что ваш характер закален и вы верите в свои силы!» — заявила она.