Мэрия рассказала, какое кафе установят в ЦПКиО
Место размещения объекта выберут по итогам голосования.
На совещании в мэрии рассказали, какое кафе намерены установить в ЦПКиО. По словам начальника управления экономического развития Ирины Гончаровой, сооружение будет нестационарное, некапитальное, блочно-модульного типа.
«Это будет небольшое кафе для семейного питания», — пояснила она.
Гончарова добавила, что администрация следит за мнением рязанцев по этому вопросу — опрос проходит «ВКонтакте». Место размещения объекта выберут по его итогам.
Планируется также, что в кафе оборудуют туалетную комнату, которой смогут пользоваться все посетители парка.