Мэрия рассказала, какое кафе установят в ЦПКиО

Место размещения объекта выберут по итогам голосования.

На совещании в мэрии рассказали, какое кафе намерены установить в ЦПКиО. По словам начальника управления экономического развития Ирины Гончаровой, сооружение будет нестационарное, некапитальное, блочно-модульного типа.

«Это будет небольшое кафе для семейного питания», — пояснила она.

Гончарова добавила, что администрация следит за мнением рязанцев по этому вопросу — опрос проходит «ВКонтакте». Место размещения объекта выберут по его итогам.

Планируется также, что в кафе оборудуют туалетную комнату, которой смогут пользоваться все посетители парка.