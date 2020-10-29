Еще 101 рязанец получил положительные тесты на коронавирус

Всего число случаев заражения в регионе достигло 10 519.

Еще 101 рязанец получил положительные тесты на коронавирус. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев заражения в регионе достигло 10 519. За сутки выздоровел 69 человек, всего вылечились 7 563 человек, умерли 62.

В России за сутки зарегистрировали 17 717 случаев заражения в 85 регионах.

За сутки выписали 14 740 человек, за весь период — 1 186 041. За последние сутки умерли 366 человек, за весь период — 27 301.