Анонсированы новые запреты на российских пляжах

Новые правила вступят в силу с января.

Россиянам запретят брать на пляжи животных и играть в спортивные игры в необорудованных местах, передает РИА Новости.

По данным агентства, глава МЧС России Евгений Зиничев утвердил единые требования к обеспечению безопасности на пляжах. Они подразумевают новые ограничения. Так, отдыхающим запретят брать с собой животных (кроме собак-поводырей), «подбрасывать» и «захватывать» купающихся, а также заходить в водоем при подъеме красного или черного флагов.

Согласно документу, на пляжах должны быть спасательные посты и обозначенные границы заплыва в местах купания. Водолазам следует проверить дно.

На пляжах запретят прокат маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств.

Новые правила вступят в силу с января.