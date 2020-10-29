А что в кино? «Ведьмы», «Пустошь тьмы и зла» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На этой неделе на экраны выходит новая картина режиссера Роберта Земекиса, автора культовых фильмов «Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера», «Форрест Гамп». Фильм называется «Ведьмы», а главную роль в нем исполнила Энн Хэтэуэй.

Российская премьера — картина Владимира Мирзоева «Как Надя пошла за водкой». Фильм ужасов «Пустошь тьмы и зла» рассказывает о зловещих событиях, произошедших на уединенной ферме неприметного сельского городка.

Документальная лента «Наедине с природой» приглашает зрителей в утешествие в неизведанные природные уголки Северной Америки.

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