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Врачи назвали фактор, от которого зависит риск заполучить COVID-19
Об этом рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание».

Помочь организму противостоять новой коронавирусной инфекции поможет правильное питание, заявила заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание», диетолог Екатерина Бурляева, передает ФАН.

По ее мнению, организму поможет противостоять COVID-19 потребление продуктов, содержащих большое количество витаминов и минералов, влияющих на укрепление иммунитета.

По ее мнению, важность таких витаминов, как А, С, D, Е, В2, В6 и В12, фолиевой кислоты, цинка, селена и железа, неоспорима в борьбе с вирусами.

Врач напомнила, что дефицит витамина D в свою очередь может привести к риску развития острых респираторных инфекционных заболеваний.

Бурляева отметила, что витамин D поддерживает в организме выработку специфических антимикробных белков, которые концентрируются в эпителии органов дыхания. Это снижает и вероятность заражения вирусом, и возможность прогрессирования симптомов инфекции.