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Еще два рязанца скончались от коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 16 202 случаев заражения в 85 регионах.

В Рязанской области зафиксировали 104 новых случая заболевания коронавирусом, два скончались. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев заражения в регионе достигло 10 418. За сутки выздоровел 65 человек, всего вылечились 7 494 человек.

В России за сутки зарегистрировали 16 202 случаев заражения в 85 регионах.

За сутки выписали 12 361 человек, за весь период — 1 171 301. За последние сутки умерли 346 человек, за весь период — 26 935.