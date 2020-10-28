\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
Чтв, 29
Птн, 30
ЦБ USD 76.46 0.02 28/10
ЦБ EUR 90.36 -0.09 28/10
Нал. USD 77.35 / 78.45 11:51
Нал. EUR 91 / 91.95 11:51
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
20 314
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
23 250
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
24 526
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
27 007
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В рязанских больницах подготовили дополнительные места для пациентов с COVID-19
Впервые коечный фонд развернули и в городской больнице №4.

В рязанских больницах подготовили дополнительные места для пациентов с COVID-19, передает ГТРК «Ока».

Ковидный госпиталь в городской больнице №11 открылся 14 октября и заполнился на 100% в первые три дня. Здесь развернули 80 коек, из них 15 реанимационных.

Кроме того, на базе больницы №11 развернули и коечный фонд для COVID-пациентов, которым необходим гемодиализ.

Впервые коечный фонд развернули и в городской больнице №4, этой весной там работали в штатном режиме.

Самых тяжелых больных везут в ковидные госпитали на базе больницы имени Семашко, БСМП, 11-ой городской и ОКБ, вчера там под ковидных пациентов ввели еще 30 реанимационных коек. Всего на сегодняшний день в области коечный фонд развернут более чем на полторы тысячи 1500 мест.

«В настоящий момент коечный фонд не загружен на все 100%, загруженность порядка 75, места есть и в случае еще большего ухудшения эпидемической обстановки будут развернуты дополнительные койки», — отметил замминистра здравоохранения Владимир Хоминец.