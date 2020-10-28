В рязанских больницах подготовили дополнительные места для пациентов с COVID-19

Впервые коечный фонд развернули и в городской больнице №4.

В рязанских больницах подготовили дополнительные места для пациентов с COVID-19, передает ГТРК «Ока».

Ковидный госпиталь в городской больнице №11 открылся 14 октября и заполнился на 100% в первые три дня. Здесь развернули 80 коек, из них 15 реанимационных.

Кроме того, на базе больницы №11 развернули и коечный фонд для COVID-пациентов, которым необходим гемодиализ.

Впервые коечный фонд развернули и в городской больнице №4, этой весной там работали в штатном режиме.

Самых тяжелых больных везут в ковидные госпитали на базе больницы имени Семашко, БСМП, 11-ой городской и ОКБ, вчера там под ковидных пациентов ввели еще 30 реанимационных коек. Всего на сегодняшний день в области коечный фонд развернут более чем на полторы тысячи 1500 мест.

«В настоящий момент коечный фонд не загружен на все 100%, загруженность порядка 75, места есть и в случае еще большего ухудшения эпидемической обстановки будут развернуты дополнительные койки», — отметил замминистра здравоохранения Владимир Хоминец.