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В России нашли способ прекратить дефицит лекарств для онкобольных
В ведомстве также заявили, что ситуация с наличием лекарств для онкобольных находится на контроле.

В Минздраве разработаны меры, чтобы не допустить дефицита препаратов для онкопациентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что проблему нехватки лекарств можно решить одним способом — увеличением предельной отпускной цены на них.

Также сообщается, что цены на сырье, которые нужны для производства лекарственных препаратов, выросли из-за пандемии.