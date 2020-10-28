В Москве продлили ограничения по коронавирусу

По словам мэра столицы Сергея Собянина, смягчать существующие меры пока нельзя.

В Москве продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, смягчать существующие меры пока нельзя, но и новые вводить нет необходимости.

Так, «дистанционка» для учеников 6-11 классов продлевается со 2 по 8 ноября, требование для компаний перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников — до 29 ноября. До этого же дня действует система чек-инов в московских заведениях.

Кроме того, до конца ноября продлевается режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Остается обязательным ношение масок и перчаток.