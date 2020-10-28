В Минздраве запретили врачам публично высказываться о коронавирусе

Теперь любые комментарии или сведения на тему коронавируса нужно согласовывать с пресс-службой Минздрава по телефону или электронной почте.

Минздрав РФ разослал медучреждениям и подведомственным врачам указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции, сообщает «Медуза».

Теперь любые комментарии или сведения на тему коронавируса нужно согласовывать с пресс-службой Минздрава по телефону или электронной почте.

В официальном комментарии сказано, что это необходимо для того, чтобы повысить эффективность информирования граждан о мерах по противодействию COVID-19.

В ведомстве считают, что повестка вокруг этой темы сейчас перегружена, в связи с чем возникла необходимость в координации работы со СМИ.