В Минздраве запретили врачам публично высказываться о коронавирусе
Теперь любые комментарии или сведения на тему коронавируса нужно согласовывать с пресс-службой Минздрава по телефону или электронной почте.
Минздрав РФ разослал медучреждениям и подведомственным врачам указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции,
Теперь любые комментарии или сведения на тему коронавируса нужно согласовывать с пресс-службой Минздрава по телефону или электронной почте.
В официальном комментарии сказано, что это необходимо для того, чтобы повысить эффективность информирования граждан о мерах по противодействию COVID-19.
В ведомстве считают, что повестка вокруг этой темы сейчас перегружена, в связи с чем возникла необходимость в координации работы со СМИ.