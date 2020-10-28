В Калужской области желания избирателей исполнят с помощью партийных проектов

Это обсудили на совещании, которое провел заместитель председателя парламента Калужской области Александр Ефремов.

Желания, которые избиратели высказывали депутатам всех уровней в ходе последней масштабной избирательной кампании, будут решать при помощи проектов правящей партии. Это обсудили на совещании , которое провел заместитель председателя парламента Калужской области Александр Ефремов.

Среди проектов, которые реализуются в регионе, такие значимые и хорошо знакомые людям, как «Безопасные дороги», «Городская среда», «Детский спорт», «Новая школа», «Школа грамотного потребителя», «Российское село» и ряд других.

«Эти проекты были созданы специально для решения проблем граждан на местах. Сейчас стоит принципиальная задача, чтобы они были обеспечены финансово. Мы на региональном уровне будем это отслеживать при рассмотрении областного бюджета на 2021-2023 годы», — подчеркнул Александр Ефремов.

Отметил он и тот факт, что серьезные средства на реализацию проектов заложены в проект федерального бюджета. В частности, более трех миллиардов рублей в 2021 году направят на строительство почти трехсот сельских домов культуры. Предусмотрены средства на формирование комфортной среды —как в городе, так и на селе.

Больше 1,3 миллиарда рублей будет выделено на ремонт спортивных залов в почти тысяче сельских школ. Планируется построить более 100 ФОКов, из них 43 будут введены в эксплуатацию уже в 2021 году.

Порядка миллиарда рублей пойдет на строительство катков с искусственным льдом. Они появятся в ряде регионов — в том числе и в области — в Кондрово.

Для эффективной реализации проектов за каждым из них закреплен свой координатор. Контролировать процесс будут общественные советы. Среди первоочередных задач — вовлечение в работу над проектами депутатов органов местного самоуправления, общественности.

Такая работа осуществлялась в области в рамках проекта «Безопасные дороги», «Городская среда», «Народный контроль». Об этом напомнил первый заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Бабурин. Он подчеркнул, что все проекты направлены на те проблемы, которые больше всего волнуют людей, и от их решения будет зависеть отношение жителей к власти.

О том, как будет организована работа над проектами в целом, рассказал депутат Законодательного Собрания Олег Комиссар. Он также акцентировал внимание на том, что работа будет строиться максимально открыто — с привлечением СМИ, ресурса социальных сетей, неравнодушных граждан.

Планируется, что до 1 ноября будут сформированы общественные советы.

Подводя итоги обсуждения, Александр Ефремов подчеркнул, что реализация проектов позволит добиться реального улучшения качества жизни граждан, ведь с каждой построенной школой, садиком, спортплощадкой, дорогой, больницей жизнь на местах будет меняться к лучшему.