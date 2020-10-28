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Стало известно, какие товары больше всего подорожали в период пандемии
Известно, что с марта по июль в стране закрылось 62% магазинов.

В России продолжается массовое закрытие магазинов и подорожание продовольственных товаров первой необходимости, передает РИА Новости.

Известно, что с марта по июль в стране закрылось 62% магазинов. На 8% в годовом выражении снизились и доходы покупателей во втором квартале этого года. Это падение специалисты называют рекордным с 1999 года.

Повышать цены продавцов заставляет, в том числе, дополнительная нагрузка, которая у них появилась в виде закупки масок, перчаток, санитайзеров, ежедневной дезинфекции помещений.

Также в России в течение последних шести месяцев растут цены на непродуктовые товары. Специалисты прогнозируют подорожание продуктов питания. В частности, предсказывается рост цен на масло, мясную продукцию и хлеб.