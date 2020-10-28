Стало известно, что изменится в жизни водителей с ноября

Вступят в силу законы, которые коснутся водителей.

В ноябре в силу вступят законы, которые изменят жизнь водителей. Об этом пишет « Российская газета ».

Так, с 1 числа электронное извещение о ДТП можно будет оформить в любом регионе, независимо от того, где произошла авария. Для этого нужно, чтобы оба участника были зарегистрированы на Госуслугах и хотя бы у одного из них было установлено приложение «Помощник ОСАГО».

Перестанут выдавать бумажные ПТС на новые машины, получить их в таком виде можно будет только взамен утраченным. В других случаях ПТС будет электронным, при покупке авто владельцу выдадут лишь выписку из него.

Маркировка шин станет обязательной для производителей и импортеров, а на частных грузовиках появятся тахографы, которые позволят регистрировать скорость, режим труда и отдыха водителей.