\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
Чтв, 29
Птн, 30
ЦБ USD 77.55 1.09 29/10
ЦБ EUR 91.26 0.9 29/10
Нал. USD 78 / 79.8 14:37
Нал. EUR 91.65 / 92.4 14:11
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
20 623
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
23 552
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
24 828
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
27 313
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Стало известно, что изменится в жизни водителей с ноября
Вступят в силу законы, которые коснутся водителей.

В ноябре в силу вступят законы, которые изменят жизнь водителей. Об этом пишет «Российская газета».

Так, с 1 числа электронное извещение о ДТП можно будет оформить в любом регионе, независимо от того, где произошла авария. Для этого нужно, чтобы оба участника были зарегистрированы на Госуслугах и хотя бы у одного из них было установлено приложение «Помощник ОСАГО».

Перестанут выдавать бумажные ПТС на новые машины, получить их в таком виде можно будет только взамен утраченным. В других случаях ПТС будет электронным, при покупке авто владельцу выдадут лишь выписку из него.

Маркировка шин станет обязательной для производителей и импортеров, а на частных грузовиках появятся тахографы, которые позволят регистрировать скорость, режим труда и отдыха водителей.