Сорокина поручила решить вопрос несанкционированной торговли в Шлаковом

Мэр Рязани Елена посмотрела, как идет благоустройство сквера на улице Трудовой.

В среду, 28 октября, мэр Рязани Елена Сорокина побывала в Шлаковом и посмотрела, как идет благоустройство сквера на улице Трудовой. Об этом она написала в Facebook.

Глава администрации напомнила, что в 2019 году территорию включили в число объектов, по которым проводили рейтинговое голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство сквера проголосовало более 1200 рязанцев.

В сквере опилили аварийные деревья, уложили тротуарную плитку на дорожках, установили опоры для освещения и лавочки, организовали водоотведение с парковки. Сейчас ведутся работы по установке ограждения, отсыпке плодородным грунтом.

«Это хороший пример комплексного благоустройства. Задействованы возможности и ресурсы национального проекта „Жилье и городская среда“. Мы отремонтировали близлежащий двор и междворовые проезды, — рассказала Сорокина. — Так же было сделано и в поселке Строитель. Сам подход к благоустройству представляется удачным и достойным для распространения».

Волнует вопрос несанкционированной торговли, которая ранее велась на территории сквера, отметила мэр. «Дала поручение МКУ „Управление по делам территории города Рязани“ и контрольно-аналитическому управлению совместно проработать этот вопрос и найти оптимальное решение», — написала она.