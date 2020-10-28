Рязанские больницы получили 22 современных автомобиля скорой помощи

В среду, 28 октября, Николай Любимов передал больницам Рязанской области ключи от 22 современных автомобилей скорой помощи.
Новые машины направят в районные учреждения: в Чучковскую, Спасскую, Старожиловскую, Сараевскую, Ряжскую, Милославскую, Клепиковскую, Кадомскую, Михайловскую и Александро-Невскую больницы.
Губернатор отметил, что машины также отправят в больницы Сасова и Новомичуринска.
«Автомобили получат и областные учреждения здравоохранения. Еще 5 машин передадут в Городскую станцию скорой помощи. Именно там на сегодняшний день врачи испытывают большую нагрузку. Люди во второй виток пандемии стали более серьезно относится к этой болезни, поэтому количество вызовов выросло кратно», — добавил Любимов.
По его словам, новые машины скорой обладают повышенной проходимостью, что особенно важно в зимний период времени.
«Это значит, что жители самых отдаленных пунктов не останутся без своевременной помощи медиков», — заключил губернатор.