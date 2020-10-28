\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
Чтв, 29
Птн, 30
ЦБ USD 77.55 1.09 29/10
ЦБ EUR 91.26 0.9 29/10
Нал. USD 78 / 79.8 14:37
Нал. EUR 91.65 / 92.4 14:11
Новости
Коронавирус
Публикации
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
20 623
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
23 552
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
24 828
Онкологическая помощь в Рязани
Беседа с заведующей отделением дневного стационара ново...
19 октября 11:49
27 313
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Рязанские больницы получили 22 современных автомобиля скорой помощи
Новые машины обладают повышенной проходимостью.

В среду, 28 октября, Николай Любимов передал больницам Рязанской области ключи от 22 современных автомобилей скорой помощи.

Новые машины направят в районные учреждения: в Чучковскую, Спасскую, Старожиловскую, Сараевскую, Ряжскую, Милославскую, Клепиковскую, Кадомскую, Михайловскую и Александро-Невскую больницы.

Губернатор отметил, что машины также отправят в больницы Сасова и Новомичуринска.

«Автомобили получат и областные учреждения здравоохранения. Еще 5 машин передадут в Городскую станцию скорой помощи. Именно там на сегодняшний день врачи испытывают большую нагрузку. Люди во второй виток пандемии стали более серьезно относится к этой болезни, поэтому количество вызовов выросло кратно», — добавил Любимов.

По его словам, новые машины скорой обладают повышенной проходимостью, что особенно важно в зимний период времени.

«Это значит, что жители самых отдаленных пунктов не останутся без своевременной помощи медиков», — заключил губернатор.