Рязанская НПК и Российское экологическое общество договорились о мониторинге выполнения программ реконструкции

Представители компаний провели круглый стол в режиме видеоконференции.

Рязанская нефтеперерабатывающая компании и Российское экологическое общество (РЭО) провели круглый стол в режиме видеоконференции, где обсудили взаимодействие в рамках реализации экологических проектов компании в Рязанской области.

Представители предприятия и РЭО открыто поговорили о мерах, необходимых для повышения экологической безопасности промышленного производства.

На мероприятии Рязанская НПК и РЭО рассмотрели основные технологические параметры проекта по реконструкции установки АВТ-2 под процесс Висбрекинга. Проект для Роснефти является важным шагом, направленным на повышение экологичности процессов нефтепереработки предприятия.

Известно, что установку оснастят системой автоматического контроля выбросов, которая в круглосуточном режиме контролирует все производственные режимы и ведет мониторинг окружающей среды с возможностью передачи информации в профильные службы Рязанской НПК и государственные учреждения, осуществляющие контроль за состоянием атмосферного воздуха.

Также известно, что новое оборудование повысит эффективность процессов переработки нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации, а также снизит нагрузку на окружающую среду благодаря применению ряда современных технологических решений.

Эксперты Российского экологического общества оценили инициативы НК «Роснефть» по модернизации производственных мощностей и повышению экологической безопасности промышленного производства Рязанской НПК. При этом они изучили представленные ключевые технические данные проекта по АВТ-2.

По итогам обсуждения РНПК и РЭО договорились о мониторинге выполнения программ реконструкции объектов воздействия на компоненты окружающей природной среды и здоровье населения, в частности о мониторинге основных этапов реконструкции установки АВТ-2.

Роснефть в регионах присутствия проводит самую масштабную программу по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с инвестициями в 1,4 трлн рублей, это свыше 50 проектов строительства и реконструкции основных технологических установок.

Компания стремится к достижению лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, а также планирует войти в число ведущих международных компаний по удельным выбросам парниковых газов.