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Рязанцу вынесли приговор за смертельное ДТП с пешеходом
Авария произошла днем 5 мая на 195 километре трассы М-5.

Рязанцу вынесли приговор за ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Авария произошла днем 5 мая на 195 километре трассы М-5. 56-летний водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость на скользкой от дождя дороге и, когда заметил на «зебре» пешехода, резко затормозил. «КамАЗ» занесло, задняя часть кузова сбила 42-летнего мужчину, он скончался от полученных травм на месте.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК. Он принес извинения дочери, матери и сестре погибшего, а также частично возместил причиненный моральный вред.

Суд вынес приговор — полтора года в колонии-поселении и лишение «прав» на два года. Он не вступил в законную силу и может быть обжалован.