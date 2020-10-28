После четырех туров рязанской НХЛ лидерами стали три команды

«Рязань-ВДВ» в первом матче сезона уступила лидеру таблицы — «Империи».

После четырех туров рязанской НХЛ лидерами стали три команды. Об этом сообщила пресс-служба Ночной Хоккейной Лиги.

«Рязань-ВДВ» в первом матче сезона уступила лидеру таблицы — «Империи» — со счетом 8:1. Шесть шайб зрители увидели во втором периоде. У победителей дублем отметился Геннадий Шестопалов и Валерий Сорокин, который отдал еще две результативные передачи. Единственную шайбу у «десантников» забросил Максим Морозов.

К тройке лидеров, которые набрали после трех матчей 6 очков, присоединился «Восход СУ-2». Касимовцы обыграли «Здоровье» со счетом 4:1. Лидер «Восхода» Эдуард Султанаев забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Один из лидеров второй группы «Динамо М» обыграл «Администрацию города Рязани» со счетом 5:3. При этом сине-белым пришлось отыгрываться со счета 0:2. Динамовцы благодаря дублю Ивана Бахилова вышли вперед еще до конца первого периода, однако во втором администрация вновь сравняла счет. В итоге две шайбы в заключительной двадцатиминутке принесли динамовцам победу.

Второй лидер группы «Витязь» с минимальным счетом переиграл «Гладиатор» — 2:1. Для последних это поражение стало первым в сезоне. Их в таблице обошел ЛХК «Чучково», который разгромил сапожковский «Сокол» — 4:0. Хет-триком отметился Максим Монахов.

Свою первую победу в сезоне одержал ЛХК «Лесной», который обыграл ЛХК «Спасск» со счетом 1:2. Победную шайбу шиловцам удалось забросить в середине третьего периода.

Также свою первую победу одержал ЛХК «Дядьково», который обыграл рыбновцев — 5:4. Шесть шайб зрители увидели во втором периоде. У победителей дублем отметился Николай Лаврухин.

В следующем туре между собой сыграют финалисты турнира двух последних лет «Автомобилист» и «Восход СУ-2».