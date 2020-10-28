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Полицейские спасли жизни троим жителям Рязанской области
В отношении всех злоумышленников возбудили уголовные дела.

Полицейские спасли жизни троим жителям Рязанской области. Они урегулировали конфликты, которые могли закончиться тяжким преступлением, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Одной из потерпевших — 58-летней рязанке — угрожала убийством 40-летняя дочь. Она вернулась домой пьяной и разозлилась из-за замечаний матери. Схватив кухонный нож, женщина бросилась на нее.

Еще одного человека — 66-летнего жителя улицы Тимаков — пришлось спасать от его 32-летнего сына, который также собирался расправиться с родителем.

Кроме того, помощь потребовалась 39-летней жительнице Касимова, в дверь к которой позвонил 60-летний мужчина с ножом. Он был пьян и, перепутав потерпевшую с другим человеком, стал угрожать ей убийством, если она не пойдет в магазин за продуктами для него.

В городе Касимове 60-летний местный житель, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находясь в подъезде многоквартирного дома, позвонил в дверь квартиры, которую открыла 39-летняя женщина. По предварительной информации, пенсионер перепутал хозяйку квартиры с другим человеком и, держа в руке нож, сказал, что убьет его, если она не пойдет в магазин, чтобы купить необходимые ему продукты. Женщина испугалась, заперла дверь от обидчика и из своей квартиры позвонила в полицию. Стражи правопорядка успокоили нетрезвого мужчину.

В отношении всех злоумышленников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 119.