Переболевший COVID-19 россиянин раскрыл редкие симптомы коронавируса

Психолог Сергей Ланг, переболевший коронавирусом вместе со всей семьей, рассказал о редких симптомах COVID-19,
Сергей Ланг отметил, что наиболее распространенными симптомами коронавируса являются кашель, усталость, высокая температура и потеря обоняния. Однако Ланг и его семья столкнулись во время болезни также с таким симптомом, как беспокойный сон.
В частности, Ланг пояснил, что «возникли проблемы с давлением, все время была головная боль, которая не отпускает, и температура».
По его словам, наблюдалось «все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает».
По словам психолога, его семья еще не полностью отправилась от болезни. Он добавил также, что «у редких переболевших возникает искажение запахов».