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Переболевший COVID-19 россиянин раскрыл редкие симптомы коронавируса
«Все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает».

Психолог Сергей Ланг, переболевший коронавирусом вместе со всей семьей, рассказал о редких симптомах COVID-19, пишет «Экономика сегодня».

Сергей Ланг отметил, что наиболее распространенными симптомами коронавируса являются кашель, усталость, высокая температура и потеря обоняния. Однако Ланг и его семья столкнулись во время болезни также с таким симптомом, как беспокойный сон.

В частности, Ланг пояснил, что «возникли проблемы с давлением, все время была головная боль, которая не отпускает, и температура».

По его словам, наблюдалось «все время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает».

По словам психолога, его семья еще не полностью отправилась от болезни. Он добавил также, что «у редких переболевших возникает искажение запахов».