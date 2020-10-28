Очевидцы рассказали, из-за чего полиция задержала рязанца

В сети опубликовали видео с места событий.

Очевидцы рассказали, из-за чего полиция задержала рязанца. По их словам, молодой человек расстался со своей девушкой и «устроил дебош».

После того, как он «поднял руку на девушку», ее подруга вызвала полицию, которая задержала мужчину и отвезла в ближайшее отделение.

Напомним, инцидент произошел 29 октября в Горроще. В сети опубликовали ролик, на котором рязанца задержала полицию, несмотря на просьбы матери.