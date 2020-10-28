Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области

В Рязанской области зарегистрировано 10314 человек с коронавирусом.

По состоянию на 13:00 в среду, 28 октября, в Рязанской области зарегистрировано 10314 человек с коронавирусом. В региональном оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.